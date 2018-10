New York (AFP) Die britische Großbank Barclays könnte einem Bericht zufolge bis zu 2000 Investmentbanker entlassen. Das Geldhaus, das insgesamt 23.000 Investmentbanker beschäftige, wolle den Stellenabbau Anfang nächster Woche verkünden, berichtete die US-Finanzzeitung "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise. "Die Führung von Barclays plant, den Abbau von 1000 bis 2000 Stellen im Investmentgeschäft zu empfehlen", zitierte die Zeitung ihre Quelle. Vorstandschef Antony Jenkins arbeite an einem umfassenden Umbau des Unternehmens, den er Mitte Februar vorstellen werde.

