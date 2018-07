London (AFP) Eine Auswertung medizinischer Studien stellt die Wirksamkeit eines Cannabis-Präparats für an Multipler Sklerose (MS) erkrankte Patienten in Frage. Bisherige Studien über das auch in Deutschland zugelassene Medikament Sativex könnten die Wirksamkeit des Präparats nicht ausreichend beweisen, heißt es in einem am Mittwoch in der britischen Fachzeitschrift "Drug and Therapeutics Bulletin" veröffentlichten Aufsatz.

