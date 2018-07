Novi Sad (dpa) - Erst gab es die benötigte Schützenhilfe aus Montenegro, dann machten die deutschen Handballerinnen mit einem 25:23 (16:9)-Sieg über Rumänien alles richtig:

Dank einer erneut sehr überzeugenden Leistung blieb die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in der EM-Hauptrunde in Novi Sad unbesiegt und belegt in der Endabrechnung mindestens den achten Rang. 2008 war das deutsche Team Vierter, vor zwei Jahren Zehnter.

Ob es sogar zum Spiel um Platz fünf am Samstag in Belgrad reicht, entscheidet sich im abschließenden Spiel Ungarn gegen Russland, das die Russinnen am Abend mit sechs Toren Unterschied gewinnen müssen.

Die zuvor punktgleichen Rumäninnen waren phasenweise ein Spielball der Deutschen, bei denen erneut die Torhüterleistung die Grundlage für den Erfolg war. Wie schon zwei Tage zuvor beim 27:20-Paukenschlag gegen den Olympia-Zweiten und EM-Halbfinalisten Montenegro hielt Clara Woltering stark. Schon zur Pause standen zwölf Paraden zu Buche, am Ende waren es 18. Beste Werferin war einmal mehr die überragende Laura Steinbach (8).

Kreisläuferin Anja Althaus lobte das Team: «Auch wenn wir uns am Ende selbst im Weg standen, haben wir das Ding durchgezogen. Wir bleiben ungeschlagen und haben gezeigt, dass wir wieder eine echte Turniermannschaft sind. Ich bin absolut zufrieden, wie wir in der Hauptrunde aufgetreten sind.»

Gegen die Rumäninnen setzten sich die willensstärkeren Deutschen locker über 5:2 und 11:5 zum vorentscheidenden Halbzeitstand von 16:9 ab. Wie schon beim 30:9-Testspielsieg über den gleichen Gegner kurz vor der EM in Hamm - dem höchsten Erfolg einer deutschen Frauen-Nationalmannschaft seit dem 45:12 bei der WM 2007 gegen Paraguay - resignierten die Rumäninnen phasenweise. Die DHB-Auswahl kontrollierte die Partie und führte beim 18:10 erstmals mit acht Treffern. Dann verpasste sie es, das Spiel vorzuentscheiden. Durch zahlreiche Fehlwürfe und technische Unzulänglichkeiten konnte Rumänien noch bis auf zwei Tore Rückstand verkürzen.

Schon vor dem Anpfiff durften die Deutschen jubeln, denn Montenegro gewann mit 27:23 gegen Spanien, sicherte sich den Gruppensieg und entging damit einem Halbfinale gegen Olympiasieger, Welt- und Europameister Norwegen. Zugleich sorgte der Olympia-Zweite dafür, dass die Deutschen weiter im Rennen um das Ticket nach Belgrad sind. In den Halbfinals am Samstag trifft Montenegro auf Gastgeber Serbien, Titelverteidiger Norwegen spielt gegen Ungarn.

Für die starke Hauptrunde gab es Lob von Ex-Männer-Bundestrainer Heiner Brand: «Die Mannschaft zeigt einen klaren Aufwärtstrend, hat mit allen Topnationen mitgehalten. Diese Platzierung, aber auch das gesamte Auftreten der Mannschaft in Serbien ist ein sehr positives Signal für die Zukunft, speziell für Olympia 2016 und die Heim-WM 2017», sagte der DHB-Sportmanager der Nachrichtenagentur dpa. Und er fügte an: «Die Mannschaft hat eine positive Antwort auf die beiden Auftaktniederlagen gegeben und hat nach zwei schwachen Turnieren in 2010 und 2011 gezeigt, dass in Zukunft mit ihr zu rechnen ist.»