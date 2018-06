Jerusalem (AFP) Sechs Wochen vor den Parlamentswahlen in Israel hat die Justiz ein Verfahren gegen Außenminister Avigdor Lieberman wegen Betrugs und Geldwäsche eingestellt, ihn allerdings wegen anderer Vergehen angeklagt. Generalstaatsanwalt Jehuda Weinstein stellte am Donnerstag das Hauptverfahren gegen Lieberman aus Mangel an Beweisen ein, in dem es außer um Betrug und Geldwäsche auch um Zeugenbeeinflussung gegangen war. Die Vorwürfe bezogen sich auf die Jahre 2001 bis 2008, als Lieberman Abgeordneter war und verschiedene Ministerämter bekleidete.

