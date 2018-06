Washington (AFP) Die Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat Griechenland die Freigabe weiterer Hilfskredite in Aussicht gestellt. Sie wolle dem IWF-Verwaltungsrat die Auszahlung bereits zugesagter Mittel empfehlen, erklärte Lagarde am Donnerstag in Washington. Die formale Entscheidung könne frühestens auf einer Sitzung des Gremiums im Januar fallen.

