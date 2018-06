Washington (dpa) - Nach der Nato erwarten auch die USA ein baldiges Ende des syrischen Herrschers Baschar al-Assad. «Wir glauben, dass die Tage von Assads Regime gezählt sind», sagte Victoria Nuland, Sprecherin im US-Außenministerium.

Zwar könne niemand die Zukunft voraussehen. Aber die Opposition habe in letzter Zeit entscheidende Erfolge erzielt. Das Regime in Damaskus greife in letzter Verzweiflung immer mehr zur Gewalt gegen das eigene Volk. Schon zuvor hatte Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen einen baldigen Kollaps der Regierung Assads vorausgesagt. Auch Russland, enger Verbündeter des syrischen Präsidenten, scheint nicht mehr an sein politisches Überleben zu glauben.