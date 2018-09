Bamako (AFP) Zwei Tage nach seinem erzwungenen Rücktritt hat Malis bisheriger Regierungschef, Cheick Modibo Diarra, offiziell die Macht an seinen Nachfolger übergeben. Er bitte seine Kollegen, dem neuen Ministerpräsidenten Diango Cissoko ihre Unterstützung zu geben, sagte Diarra am Donnerstag nach der kurzen Zeremonie am Sitz des Regierungschefs in der Hauptstadt Bamako. Das Wichtigste sei nun, dass die ganze Loyalität der Republik und ihrem Repräsentanten gelte, und dies sei nun Cissoko.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.