Essen (dpa) - Zwei Tage nach dem Bombenalarm in Bonn hat auch in Essen eine verdächtige Tasche einen Großeinsatz ausgelöst und den Bahnverkehr lahmgelegt. Der Hauptbahnhof der Ruhrgebietsstadt wurde nach Polizeiangaben für mehrere Stunden gesperrt.

Zuvor hatte eine Passantin das herrenlose Gepäckstück auf einem Bahnsteig entdeckt und gemeldet.

Nach bangen Stunden stand aber fest: Der Inhalt der grünen Sporttasche war harmlos. Darin enthalten waren unter anderem Kleidung, eine Schere und Plastikstifte, wie eine Sprecherin der Essener Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte.

Bundespolizei-Sprecher Volker Stall sagte, man habe die Tasche um kurz nach 20.30 Uhr mit einem Wassergewehr aufgeschossen. «Das ist analog, wie es in Bonn war», sagte Stall. Auch am Hauptbahnhof in Bonn war am Montag eine verdächtige Tasche gefunden worden, deren Inhalt sich jedoch als gefährlicher Sprengsatz herausgestellt hatte. Die Polizei fahndet in diesem Fall nach zwei Tatverdächtigen.

Die Essener Polizei sucht nun nach dem Besitzer der Tasche. Ihm drohe unter Umständen eine Anzeige wegen Vortäuschung einer Straftat, sagte eine Sprecherin. Die Gleise vier bis sechs seien bis zum späten Abend gesperrt geblieben.

Der Essener Hauptbahnhof liegt an der wichtigen Bahnstrecke von Hannover über das Ruhrgebiet ins Rheinland. Am späten Abend wurde die Verbindung wieder freigegeben. Nach dem Fund der Tasche waren die Züge über Gelsenkirchen umgeleitet worden. Zum Teil habe es erhebliche Verspätungen gegeben, sagte ein Sprecher der Bahn.