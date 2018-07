Istanbul (SID) - Angeführt von Weltrekordler Paul Biedermann hat die deutsche 4x200-m-Freistilstaffel bei der Kurzbahn-WM in Istanbul Bronze gewonnen. Das Quartett mit Startschwimmer Biedermann (Halle), Dimitri Colupaev (Mainz), Christoph Fildebrandt (Wuppertal) und Yannick Lebherz (Potsdam) schlug in deutscher Rekordzeit von 6:53,22 Minuten hinter den USA und Australien an. Es ist die erste WM-Staffelmedaille einer deutschen Mannschaft auf der 25-m-Bahn seit zwölf Jahren.

Biedermann, der zum Auftakt am Mittwoch im Einzelrennen zu Silber hinter dem fünfmaligen Olympiasieger Ryan Lochte geschwommen war, verlor als Startschwimmer trotz Saisonbestleistung (1:41,93) erneut das direkte Duell gegen den überragenden Amerikaner.