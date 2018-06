Halle/Westfalen (SID) - Der frühere Wimbledonsieger Richard Krajicek komplettiert das Show-Mixed kurz vor Beginn des ATP-Turniers im ostwestfälischen Halle (10. bis 16. Juni 2013 ). Der inzwischen 41-jährige Niederländer tritt bei den Gerry Weber Open am 9. Juni zusammen mit Andrea Petkovic, Angelique Kerber und Michael Stich an. Krajicek, der in Wimbledon 1996 das Finale gegen MaliVai Washington gewonnen hatte, wird aufgrund seines überragenden Serve- und Volleyspiels "Crackerjack" genannt.