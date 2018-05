Los Angeles (AFP) Der indische Sitar-Spieler Ravi Shankar wird posthum mit einem Grammy für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der am Dienstag in Kalifornien verstorbene Shankar ist einer von sieben Künstlern, die den Lebenswerk-Grammy erhalten, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Entscheidung sei bereits vor dem Tod des 92-Jährigen gefallen und er selbst in der vergangenen Woche informiert worden, sagte eine Sprecherin.

