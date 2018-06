Offenbach (dpa) - Heute Früh fällt vor allem im nördlichen und östlichen Niedersachsen, im Großraum Hamburg und in Sachsen-Anhalt noch etwas Schnee. Sonst ist es wolkig, teils auch klar und meist trocken, örtlich gibt es auch Nebel.

Die Frühwerte liegen zwischen knapp über 0 Grad auf den Nordseeinseln und unter -10 Grad im Nordosten, in der Südhälfte sowie stellenweise im westdeutschen Bergland, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. An den Alpen, auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald hat es vereinzelt auch bis -20 Grad abgekühlt.

Der Wind weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen. An der Nordsee weht ein teils mäßiger Südostwind. Tagsüber ist es wolkig, teils auch stark bewölkt und vor allem im Norden und in den Mittelgebirgen fällt anfangs noch stellenweise etwas Schnee.

Ab dem Nachmittag beginnt es im Südwesten erneut zu schneien, später gehen die Niederschläge in tieferen Lagen in Schneeregen und Regen über, wobei auf gefrorenem Boden Glatteisgefahr besteht. Meist hält sich leichter bismäßiger Dauerfrost bei Höchstwerten zwischen -6 Grad in Teilen Bayerns und 0 Grad im Nordwesten, vom Emsland bis zum Oberrhein steigt die Temperatur auf 0 bis 3 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen und frischt gegen Abend im Norden und Westen aus Süd bis Südost auf.