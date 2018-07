Canmore (SID) - Ski-Langläuferin Katrin Zeller hat sich beim Massenstartrennen über zehn Kilometer im kanadischen Canmore die Qualifikation für die WM in Val di Fiemme (21. Februar bis 3. März 2013) gesichert. Die Oberstdorferin landete 1:11,2 Minuten hinter der überlegenen Siegerin Justyna Kowalczyk (Polen) auf dem 14. Rang. Damit lieferte die 33-Jährige ihre zweite Top-15-Platzierung des Winters ab.

Vor Zeller hatten sich aus deutscher Sicht bereits Nicole Fessel (Oberstdorf) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal), die als 19. (1:29,3 Minuten zurück) ins Ziel kam, ihre Tickets für die Titelkämpfe in Italien gesichert. Fessel war in Kanada nicht am Start.

Zeller zeigte in Canmore eine couragierte Leistung, für den Sprung nach ganz vorne reichte es allerdings nicht. Dort lief 30-km-Olympiasiegerin Kowalczyk ein einsames Rennen und verwies Anne Kylloenen (Finnland) mit einem Vorsprung von 14,4 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritte wurde die Norwegerin Maiken Caspersen Falla (28,2 Sekunden zurück). Für Kowalczyk war es der erste Sieg in dieser Saison.