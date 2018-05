Dubai (AFP) Tausende Anhänger der schiitischen Opposition haben am Freitag im Golfemirat Bahrain für demokratische Reformen demonstriert. Die Demonstranten trugen Nationalfahnen und riefen Parolen gegen die Obrigkeit. Sie demonstrierten auf einer Straße westlich der Hauptstadt Manama, die an mehreren schiitischen Dörfern vorbeiführt. Erst am Mittwoch war das seit Ende Oktober geltende Demonstrationsverbot aufgehoben worden. Das Innenministerium hatte es zur Aufrechterhaltung des "sozialen Friedens" verhängt.

