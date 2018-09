Pokljuka (dpa) - Miriam Gössner hat beim Debüt von Evi Sachenbacher-Stehle auf der großen Biathlon-Bühne als Sprint-Zweite ihren ersten Weltcup-Sieg um 2,1 Sekunden verpasst. Ihre Teamkollegin dagegen zahlte in Pokljuka dagegen ordentlich Lehrgeld.

Drei Fehlschüsse leistete sich die 32-Jährige und hatte als 59. am Ende 2:37 Minuten Rückstand auf Überraschungs-Siegerin Gabriela Soukalova aus Tschechien. Ausgerechnet mit dem Laufen war Evi Sachenbacher-Stehle nicht zufrieden. «Dafür war das Schießen für das erste Mal ganz ok», meinte sie.

Nach ihrem Umstieg vom Langlauf deutete die zweimalige Olympiasiegerin bei ihrem ersten Weltcup-Einsatz als Skijägerin ihr Potenzial an. Im Schneeregen schaffte sie gerade so die Qualifikation für das Verfolgungsrennen der besten 60 am Samstag.

Miriam Gössner dagegen brachte endlich einmal Langlauf und Schießen zusammen. Die Staffel-Weltmeisterin musste am Freitag nur zweimal in die Strafrunde. Nach den 7,5 Kilometern durfte sie sich über ihren ersten Podestplatz in diesem Winter und den vierten ihrer Karriere freuen. Auch Andrea Henkel überzeugte als Siebte. Die achtmalige Weltmeisterin ließ im Liegendanschlag zwei Scheiben stehen, kam im Stehen fehlerfrei vom Schießstand. «Es war mehr Rhythmus zu erkennen», sagte die zweimalige Olympiasiegerin über ihr Schießen. Die Thüringerin hatte den deutschen Skijägerinnen beim Weltcup-Auftakt in Östersund als Dritte den ersten Podestplatz beschert.

Neben Evi Sachenbacher-Stehle schafften auch die fehlerfrei schießende Franziska Hildebrand als 13., Nadine Horchler auf Rang 38 und Tina Bachmann als 50. die Qualifikation für die Verfolgung. «Ich war richtig, richtig müde beim Laufen. Ich glaube, ich bin beim Einlaufen genauso schnell gelaufen, wie im Rennen. Das ist natürlich ärgerlich, weil das ja eigentlich meine Stärke ist», sagte Evi Sachenbacher-Stehle.

Die Neu-Biathletin aus Reit im Winkl deutete aber an, dass sie bis zu den Winterspielen 2014 in Sotschi vielleicht wirklich eine richtig gute Skijägerin werden kann. «Die Laufeinteilung ist ein andere als im Langlauf», sagte ARD-Fernsehexpertin Kati Wilhelm, die den Umstieg vom Langlauf zum Biathlon einst erfolgreich geschafft hatte.

In ihrem ersten Weltcup-Schießen räumte Evi Sachenbacher-Stehle die ersten drei Scheiben ab, ließ die vierte stehen, traf aber den fünften Schuss erneut. Im Stehendanschlag lief es nicht ganz so gut. Zwei Fehler kosteten eine bessere Platzierung. «Mit drei Schießfehlern kann sie sehr zufrieden sein», sagte Andrea Henkel.

«Ich hatte schon ziemlich Angst vor dem Schießen», gab Evi Sachenbacher-Stehle hinterher zu. Im Abschlusstraining am Donnerstag hatte sie noch einen starken Eindruck gemacht. Freilich waren die Bedingungen bei strahlendem Sonnenschein auch völlig andere. Doch weder sie noch die Trainer erwarten Wunderdinge. Sie ist zum Lernen gekommen, nicht mehr und nicht weniger.