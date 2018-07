Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag nach gemischten Konjunkturdaten moderat hinzugewonnen. Am Vormittag sorgten gestiegene Einkaufsmanagerindizes aus China und der Eurozone Börsianern zufolge für eine positive Stimmung.

Am Nachmittag drückten durchwachsene US-Daten den deutschen Leitindex dann allerdings kurz ins Minus. Am Ende schloss der Dax aber mit plus 0,19 Prozent bei 7596,47 Punkten, womit er auf Wochensicht 1,05 Prozent vorrückte. Der MDax stieg am Freitag um 0,27 Prozent auf 11 955,99 Punkte, während der TecDax um 0,39 Prozent auf 830,04 Punkte sank.

Über allem stehe jedoch weiterhin der US-Haushaltsstreit, sagte Marktstratege Gregor Kuhn vom Broker IG. In den Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern gebe es weiterhin kaum Bewegung.