Berlin (dpa) - Der Bundestag entscheidet heute über eine deutsche Beteiligung am Schutz der Türkei vor Raketenangriffen aus Syrien. Dazu sollen bis Anfang Januar zwei «Patriot»-Raketenabwehrstaffeln der Bundeswehr in die Türkei verlegt werden. Für den neuen Auslandseinsatz, an dem auch die USA und die Niederlande beteiligt sind, wird eine große Mehrheit erwartet. Mit Ausnahme der Linkspartei wollen alle Fraktionen dafür stimmen. Geplant ist die Entsendung von bis zu 400 deutschen Soldaten.

