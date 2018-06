Berlin (dpa) - Der Bundestag entscheidet heute über eine deutsche Beteiligung am Schutz des Nato-Partnerlandes Türkei vor Raketenangriffen aus Syrien. Dazu sollen bis Anfang Januar zwei «Patriot»-Raketenabwehrstaffeln der Bundeswehr in die Türkei verlegt werden.

Für den neuen Auslandseinsatz, an dem auch die USA und die Niederlande beteiligt sind, wird eine große Mehrheit erwartet. Mit Ausnahme der Linkspartei, die sich auf ein Nein festgelegt hat, wollen alle Fraktionen dafür stimmen.

Geplant ist die Entsendung von bis zu 400 deutschen Soldaten. Ein Teil davon soll auch bei der Überwachung des türkischen Luftraums mit Awacs-Aufklärungsflugzeugen helfen. Der Einsatz ist zunächst bis Ende Januar 2014 befristet. Die Kosten werden von der Bundesregierung bislang auf etwa 25 Millionen Euro beziffert.

Der Bundeswehrverband hat vor den Gefahren eines möglichen Chemiewaffeneinsatzes in Syrien für die deutschen Soldaten bei dem geplanten «Patriot»-Einsatz in der Türkei gewarnt. Er hätte sich gewünscht, dass Kräfte für den ABC-Schutz vor Ort von vornherein eingeplant worden wären, sagte Verbandsvorsitzende Ulrich Kirsch der «Welt». «Sollte das Assad-Regime tatsächlich chemische Kampfstoffe einsetzen, reicht es nicht, diese Kräfte in Deutschland vorzuhalten.»

