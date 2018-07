Peking (AFP) Ein Mann in China hat mit einem Messer auf mehr als 20 Grundschüler eingestochen. Der Mann habe am Freitag 22 Kinder sowie einen Erwachsenen verletzt, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung von Guangshan in der zentralen Provinz Henan der Nachrichtenagentur AFP. Todesopfer habe es nicht gegeben. Die staatliche Nachrichtenagentur China News berichtete, der Angriff habe sich vor einer Grundschule ereignet. Keine der Verletzungen sei lebensgefährlich. Zum Alter der Kinder wurden keine Angaben gemacht. Der Angreifer wurde festgenommen.

