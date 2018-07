Wiesbaden (AFP) Die deutschen Kommunen haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres vor allem dank steigender Steuereinnahmen ihr Defizit deutlich reduziert. In den ersten drei Quartalen 2012 verringerte sich das kommunale Finanzierungsdefizit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das Defizit lag damit bei rund 1,4 Milliarden Euro.

