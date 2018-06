Berlin (AFP) Weil er seine Ehefrau und die Mutter seiner sechs Kinder getötet und teilweise zerstückelt hat, wird ein 32-jähriger Berliner in der Psychiatrie untergebracht. Das Berliner Landgericht sah es nach Angaben eines Sprechers am Freitag als erwiesen an, dass der Mann nicht schuldfähig ist. Es verurteilte ihn wegen Totschlags und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, beschloss jedoch anstelle von Haft seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

