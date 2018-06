Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der Schuldenkrise noch keinen Grund zur Entwarnung. "Ja, es ist einiges geschafft, aber ich glaube, es liegt nach wie vor noch eine schwere Zeit vor uns", sagte Merkel am Freitag zum Ende des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel. Die Probleme seien über eine sehr lange Zeit aufgetreten, und sie müssten nun auch über eine sehr lange Zeit wieder abgebaut werden. "Da dürfen wir in unserem Reformeifer nicht nachlassen", sagte die Kanzlerin.

