Mainz (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat laut ZDF-Politbarometer den Vorsprung vor ihrem SPD-Herausforderer Peer Steinbrück leicht ausbauen können. Auch die Union profitiert von Merkels Beliebtheit, wie aus der am Freitag in Mainz veröffentlichten Umfrage hervorgeht: Bei der Sonntagsfrage verbuchten CDU/CSU mit 40 Prozent der Stimmen ihren höchsten Politbarometer-Wert in dieser Legislaturperiode.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.