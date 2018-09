Genf (AFP) Die Schweiz verschärft ihren Kampf gegen Steuerhinterzieher aus dem Ausland. Die Regierung beschloss am Freitag, schwere Steuervergehen künftig als Vortaten zur Geldwäsche zu werten. Banken sollen solche Fälle bei Verdacht an die Aufsicht melden müssen. Die Finanzinstitute im Lande können von ihren Kunden künftig zudem eine Selbstdeklaration verlangen, in der diese versichern müssen, dass sie keine Steuern hinterzogen haben. Dies ist allerdings eine freiwillige Selbstverpflichtung der Banken; eine von linken Politikern geforderte Pflicht zur Selbstdeklaration wird es nicht geben.

