Hamburg (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück sieht nach eigenen Worten keine Chance mehr für den Erhalt des Opelwerks in Bochum. "Ich würde keine Staatshilfen geben für ein Automobilwerk, das bei der augenblicklichen Lage des Automarktes betriebswirtschaftlich nicht zu halten ist", sagte Steinbrück am Donnerstagabend in der ARD-Sendung "Beckmann".

