New York (dpa) - Vor der Küste Kaliforniens hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 6.6 an. Das Zentrum des Bebens lag demnach rund 260 Kilometer südwestlich der Stadt Avelon in rund elf Kilometern Tiefe im Pazifik. Die Erdstöße seien bis in Großstädte wie San Diego und Los Angeles zu spüren gewesen, teilte die Erdbebenwarte mit. Berichte über Schäden gibt es bislang nicht. Auch eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben.

