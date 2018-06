Brüssel (dpa) - Der EU-Gipfel in Brüssel geht mit Beratungen über den Bürgerkrieg in Syrien weiter. Diplomaten erwarteten, dass die Staats- und Regierungschefs erneut ein Ende des Blutvergießens und den Rücktritt von Staatspräsident Baschar al-Assad fordern. Man habe es mit einem Krieg zu tun, der sich jetzt gegen Assad zu wenden beginne, sagte Frankreichs Präsident François Hollande unmittelbar vor Beginn. Die Staatenlenker hatten in der Nacht einen Fahrplan für Reformen der gemeinsamen Wirtschaftspolitik beschlossen.

