Berlin (dpa) - Unterhaltsansprüche von Kindern sollen im Ausland leichter als bisher durchgesetzt werden können. Der Bundestag hat entschieden, ein entsprechendes Übereinkommen aus dem Jahr 2007 umzusetzen. Die internationale Vereinbarung sieht eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der zuständigen Behörden vor. So können sich Bundesbürger an die zentrale Behörde in Deutschland wenden, um Unterhalt im Ausland einzutreiben. Außerdem sollen internationale Gerichtsverfahren, in denen es um Kindesunterhalt geht, für die Betroffenen grundsätzlich kostenlos sein.

