Nürnberg (SID) - Trainer Dieter Hecking sieht beim 1. FC Nürnberg trotz einer positiven Entwicklung in den vergangenen Spielen keinen Grund zum Aufatmen. "Wir sollten alle Sinne schärfen. Mit 19 Punkten ist das keine komfortable Situation. Wir können nach diesem Spieltag auch 15. sein", sagte er vor dem letzten Spieltag in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga. Der Club, derzeit 13. der Tabelle mit elf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, tritt am Sonntag (17.30 Uhr/Sky und Liga total!) bei Werder Bremen an.

Die beiden vergangenen Auswärtsspiele bei Werder hatte der Club gewonnen, Hecking sagte daher scherzhaft: "Dreimal ist Bremer Recht, deswegen nehmen wir uns das Recht heraus, dort auch ein drittes Mal gewinnen zu wollen." Ein Sieg "wäre ein sehr guter Abschluss, auch mit Blick auf die Tabellensituation", und ausgeschlossen sei dies nicht: Seine Mannschaft, sagte Hecking, mache nach wie vor "einen sehr guten Eindruck" und habe "nach den letzten Erfolgen auch das nötige Selbstvertrauen".