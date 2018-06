Unterföhring (SID) - Laut Bundestrainer Joachim Löw ist die Tür für Torhüter Roman Weidenfeller vom deutschen Meister Borussia Dortmund zur Fußball-Nationalmannschaft noch nicht zu. "Ich habe Weidenfeller nie aus meinem Notizbuch gestrichen. Am Ende entscheidet alleine die Leistung", sagte der DFB-Coach in einem Interview mit Sky Sport News HD zur Diskussion um den BVB-Keeper, der trotz beständig starker Leistungen in den vergangenen Jahren bisher noch nie in die DFB-Auswahl berufen wurde.

"Wir wollen auf dem Weg nach Brasilien junge Leute heranführen. Wir müssen jetzt noch keine Entscheidung treffen, sondern erst 2014", ergänzte Löw und zeigte kein Verständnis für die Torhüter-Debatte. "Ich verstehe die Diskussion überhaupt nicht. Neuer zeigt überragende Leistungen und hat eine überragende Ausstrahlung."

Zuletzt hatte Trainer Jupp Heynckes den Namen des Dortmunder Torhüters nach dessen überragender Vorstellung im Schlagerspiel gegen Bayern München (1:1) erneut ins Spiel gebracht. "Ich weiß nicht, was er noch alles halten muss, um mal eine Chance in der Nationalelf zu bekommen", sagte der Bayern-Coach.

Der 32 Jahre alte Weidenfeller hat das Thema Nationalteam bereits abgehakt. "Ich wundere mich schon, dass ich regelmäßig übergangen werde und dort keinerlei Wertschätzung habe - obwohl ich mittlerweile, denke ich, einen guten Namen in Europa habe. Ich habe beim DFB nie eine sportliche Chance erhalten, das muss ich so hinnehmen", sagte Weidenfeller. Irgendwann habe er aufgehört, sich zu fragen, was der Grund dafür sein könnte.