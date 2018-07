München (dpa) - Herbstmeister FC Bayern München hat zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde den 14. Saisonsieg verpasst. Trotz drückender Überlegenheit kam der deutsche Fußball-Rekordmeister daheim nicht über ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach hinaus. Thorben Marx hatte die Gäste vor 71 000 Zuschauern per Handelfmeter in der 21. Minute in Führung gebracht. Danach verteidigten sich die Gladbacher zäh und ließen nur noch den Ausgleich durch den eingewechselten Xherdan Shaqiri in der 59. Minute zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.