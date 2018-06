Teheran (AFP) Vertreter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und des Iran wollen Mitte Januar in Teheran erneut zu Gesprächen über das umstrittene iranische Atomprogramm zusammentreffen. Der Beginn einer neuen Gesprächsrunde sei für den 16. Januar vereinbart worden, sagte der iranische Vertreter bei der IAEA, Ali Asghar Soltanieh, am Donnerstagabend in Teheran laut iranischen Medienberichten.

