Tokio (AFP) In Japan kann ein nach der Fukushima-Katastrophe abgeschaltetes Atomkraftwerk möglicherweise nicht wieder in Betrieb genommen werden, weil es auf einem geologisch instabilen Untergrund gebaut wurde. Wie ein Vertreter der Nuklearen Regulierungsbehörde am Freitag mitteilte, vermuten von der Behörde beauftragte Experten nach zweitägigen Untersuchungen, dass es unter dem Atomkraftwerk Higashidori im Norden des Landes eine aktive geologische Verwerfung gibt. Für den kommenden Donnerstag ist in der Angelegenheit ein Treffen vorgesehen.

