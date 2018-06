Berlin (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Jennifer Lawrence («Die Tribute von Panem») will trotz aller Erfolge nicht abheben. «Ich reite lieber mit einem Pferd durch die Gegend oder spiele Feldhockey, als mich auf Cocktailpartys zu langweilen», sagte die 22-Jährige dem Magazin «InStyle».

Sie bezeichnet sich selbst als «Countrygirl aus Kentucky», wohne in einer Zweizimmerwohnung und habe nur einen Kleinwagen vor der Tür stehen. Lawrence wird ab 3. Januar in der Tragikomödie «Silver Linings» und ab 24. Januar im Thriller «House at the End of the Street» zu sehen sein.