Baden-Baden (dpa) - Immer wieder engagiert sich US-Schauspieler George Clooney in der Öffentlichkeit für gute Zwecke - jetzt wird er dafür im Frühjahr in Baden-Baden ausgezeichnet. Der 51 Jahre alte «Oscar»-Preisträger erhält den Deutschen Medienpreis 2012. Der Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor werde als Friedensaktivist ausgezeichnet, teilte das Marktforschungsunternehmen Media Control mit. Die Verleihung ist Ende Februar 2013 in Baden-Baden. Der Preis ist undotiert.

