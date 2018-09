Karlsruhe übernimmt Ermittlungen zum Bonner Sprengstofffund

Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Sprengstofffund am Bonner Hauptbahnhof an sich gezogen. Es lägen nunmehr zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich um einen versuchten Sprengstoffanschlag einer terroristischen Vereinigung radikal-islamistischer Prägung handelt, teilte die Behörde mit. Weswegen der Sprengsatz nicht detonierte, bedürfe weiterer Ermittlungen, hieß es in der Mitteilung. Nach einem WDR-Bericht wurde die Bombe offenbar ferngezündet - sie sei nur aufgrund eines Baufehlers nicht detoniert.

Bundestag beschließt «Patriot»-Einsatz in Türkei

Berlin (dpa) - Deutschland schickt bis zu 400 Soldaten in die Türkei, um den Nato-Partner vor Angriffen aus dem Bürgerkriegsland Syrien zu schützen. Der Bundestag beschloss mit großer Mehrheit die Entsendung von zwei «Patriot»-Raketenabwehrstaffeln der Bundeswehr in den Süden des Landes. Nur die Linksfraktion stimmte geschlossen dagegen. Der deutsche Stützpunkt wird in der Nähe der Großstadt Kahramanmaras sein, etwa 100 Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt. Bei der Nato-Mission sind auch die USA und die Niederlande dabei.

Bundesrat startet NPD-Verbotsverfahren - Aus für Praxisgebühr

Berlin (dpa) - Der Bundesrat hat in seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel die Weichen für ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gestellt. 15 der 16 Länder votierten dafür. Außerdem kommt zum 1. August 2013 das Betreuungsgeld. Das erhalten Eltern, die dann für ihre Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr keinen Kita-Platz oder eine staatlich bezahlte Tagesmutter in Anspruch nehmen. Die Praxisgebühr fällt zum 1. Januar weg. Damit müssen Kassenpatienten dann den 10-Euro-Aufschlag für den ersten Arztbesuch im Quartal nicht mehr bezahlen.

Beschneidung bleibt erlaubt: Bundesrat billigt Gesetzesregelung

Berlin (dpa) - Juden und Muslime können ihre Söhne auch in Zukunft in Deutschland beschneiden lassen, ohne rechtliche Konsequenzen zu fürchten. Nach monatelanger Debatte ließ der Bundesrat einen Gesetzentwurf passieren, wonach ein solcher Eingriff erlaubt bleibt, sofern bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden. Ein Urteil des Kölner Landgerichts hatte für Verunsicherung gesorgt: Im Mai stuften die dortigen Richter die rituelle Beschneidung eines minderjährigen Jungen als rechtswidrige Körperverletzung ein. Dies führte zu einer Protestwelle von Juden und Muslimen im In- und Ausland.

Heftiger Streit über Gipfel-Ergebnisse

Brüssel (dpa) - Nach Abschluss des EU-Gipfels ist offener Streit über die dürftigen Ergebnisse zum Umbau der Währungsunion entbrannt. Der scheidende Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker äußerte scharfe Kritik und wandte sich damit auch an die Adresse von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die bei dem Treffen auf die Bremse trat. Der Luxemburger rügte, der Gipfel habe sich nicht auf eine Art Sonderhaushalt für die Eurozone und einen detaillierten Reform-Fahrplan geeinigt. Ungelöst blieb auf dem Gipfel die Nachfolge Junckers an der Spitze der einflussreichen Eurogruppe.

Israels Außenminister Lieberman tritt vor Wahl zurück

Tel Aviv (dpa) - Israels Außenminister Avigdor Lieberman hat nur gut einen Monat vor der Parlamentswahl in Israel seinen Rücktritt angekündigt. Zur Begründung ließ er in einer schriftlichen Erklärung mitteilen, seine Rechtsanwälte hätten zu dem Schritt geraten. So könne er die Vorwürfe schnell vor Gericht ausräumen und nach einem Freispruch in der kommenden Regierung wieder ein Amt übernehmen. Am 22. Januar wird ein neues Parlament und damit auch eine neue Regierung gewählt. Regierungschef Benjamin Netanjahu übernimmt bis dahin auch das Außenministerium.