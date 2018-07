Deutsche Freistil-Staffel schwimmt bei WM auf Platz drei

Istanbul (dpa) - Die deutsche Freistil-Staffel über 4 x 200 Meter hat bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Istanbul die Bronzemedaille gewonnen. Paul Biedermann, Dimitri Colupaev, Christoph Fildebrandt und Yannick Lebherz schwammen am Donnerstag in 6:53,22 Minuten deutschen Rekord. Es war die erste deutsche Staffel-Medaille bei einer Kurzbahn-WM seit zwölf Jahren. 2010 hatte das deutsche Freistil-Quartett bei der WM in Dubai noch Platz vier belegt. Das Rennen am Bosporus gewannen die USA vor Australien.

Langläufer Tscharnke mit erstem Weltcup-Sieg - Angerer Dritter

Canmore (dpa) - Tim Tscharnke aus Biberau hat für den ersten deutschen Langlauf-Weltcup-Sieg in dieser Saison gesorgt. Der Thüringer setzte sich im kanadischen Canmore über 15 Kilometer im klassischen Stil mit Massenstart in 41:14,8 Minuten durch. Er verwies den Norweger Sjur Röthe mit 4,8 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Tobias Angerer aus Vachendorf sorgte als Dritter mit 5,8 Sekunden Rückstand für einen weiteren deutschen Podestplatz. Das völlig überraschende sehr gute Abschneiden der DSV-Athleten komplettierten Hannes Dotzler aus Sonthofen als Sechster und der Frankenhainer Jens Filbrich mit Platz 13.

Langläuferin Zeller holt WM-Ticket: 14. in Canmore

Canmore (dpa) - Langläuferin Katrin Zeller hat ihr Minimalziel erreicht. Die Obersdorferin kam in Canmore beim Weltcup über 10 Kilometer mit Massenstart in der klassischen Technik als 14. ins Ziel. Sie verbuchte damit ihr WM-Ticket. Den Sieg holte sich die Polin Justyna Kowalczyk, die in Abwesenheit der norwegischen Weltcup-Führenden Marit Björgen dominierte und die Finnin Anne Kyllönen sowie Maiken Caspersen Falla aus Norwegen auf die Plätze verwies.

Basketball-Meister Bamberg in der Euroleague unter den Top 16

Bamberg (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg haben in der Basketball-Euroleague die Runde der letzten 16 erreicht. Der deutsche Doublesieger bezwang am Donnerstag zum Abschluss der Vorrunde den serbischen Kontrahenten Partizan Belgrad mit 92:90 (47:35, 80:80) nach Verlängerung und ergatterte sich damit im letzten Moment noch einen Platz unter den besten vier Mannschaften der Gruppe D. In einem Herzschlagfinale bewiesen die Baskets in der Overtime Nervenstärke. Damit stehen in Bamberg und ALBA Berlin (62:78 gegen Maccabi Tel Aviv) erstmals zwei deutsche Clubs im Euroleague-Top-16.

Handball-Frauen verpassen Spiel um EM-Platz fünf

Novi Sad (dpa) - Die deutschen Handball-Frauen haben trotz eines Sieges zum Abschluss der Hauptrunde das Spiel um Platz fünf bei der EM in Serbien denkbar knapp verpasst. Durch einen 31:25 (13:11)-Sieg gegen Halbfinalist Ungarn verdrängte Russland die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bei Punktgleichheit und gleicher Tordifferenz wegen der mehr geworfenen Tore von Platz drei der Gruppe II. Dennoch erreichte das Team durch den 25:23-Erfolg gegen Rumänien als Siebter die beste EM-Platzierung seit dem vierten Rang 2008.

CAS-Verfahren beendet: Contador und UCI einigen sich auf Strafe

Lausanne (dpa) - Der Rechtsstreit zwischen Alberto Contador und dem Radsport-Weltverband UCI vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS ist offiziell beendet. Wie das Gremium verkündete, haben sich der spanische Radprofi und die UCI außergerichtlich über die Höhe einer Doping-Geldstrafe geeinigt. Contador war bereits im Februar wegen Clenbuterol-Dopings gesperrt worden. Die Entscheidung über eine damals von der UCI geforderte Geldstrafe von kolportierten 2,4 Millionen Euro hatten die Richter aber vertagt. Nun rangen sich Contador und die UCI aber zu einem Vergleich durch, wie der CAS bekanntgab. Details der Vereinbarung wurden zunächst nicht bekannt.

Michael Schumacher: Haug-Abschied aus Formel 1 «große Zäsur»

Berlin (dpa) - Rekordweltmeister Michael Schumacher wertet den Abschied von Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug als einschneidendes Ereignis für die Formel 1. «Sein Weggang wird sowohl in unserem Sport als auch in unserem Team eine große Lücke reißen», schrieb Schumacher auf seiner Homepage. Haug hatte verkündet, den Vertrag beim Werksteam zum Jahresende aufzulösen. Teamchef Haug und Fahrer Schumacher hatten in den vergangenen drei Jahren nicht die erhofften Erfolge erzielt. «Seitdem ich im professionellen Motorsport aktiv war, gehörten Mercedes und Norbert Haug zusammen, insofern stellt dieser Schritt eine große Zäsur dar», schrieb Schumacher.

Einziger Snowboard-Weltcup in Deutschland abgesagt

Sudelfeld (dpa) - Die einzige Snowboard-Veranstaltung dieser Weltcup-Saison in Deutschland ist abgesagt worden. Das örtliche Organisationskomitee der Rennen im bayerischen Sudelfeld habe sich außerstande gesehen, bis zum ersten Wochenende im Februar alle notwendigen Vorbereitungen zu stemmen, teilte der Snowboard Verband Deutschland (SVD) mit. In Sudelfeld sollten an zwei Wettkampftagen Parallelrennen im Slalom und Riesenslalom bei den Herren und Damen stattfinden.