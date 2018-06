London (AFP) US-Filmregisseur Oliver Stone hat ein Ende der Beteiligung britischer Soldaten an von ihm als "barbarisch und schändlich" bezeichneten Schießübungen mit lebenden Schweinen gefordert. In einem am Freitag bekannt gewordenen Schreiben an das Londoner Verteidigungsministerium wies der dreifache Oscar-Preisträger darauf hin, dass die Schweine am NATO-Standort Jaegerspries nahe der dänischen Hauptstadt Kopenhagen mit Präzisionsgewehren beschossen werden, damit Militärärzte anschließend an den verletzten Tieren die Behandlung von Kriegsverletzungen üben können.

