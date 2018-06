Paris (SID) - Die Tour de France startet 2014 zum zweiten Mal nach 2007 in England. Der "Grand Départ" findet in Leeds in der Grafschaft Yorkshire statt. Zwei weitere Teilstücke werden auf der britischen Insel ausgetragen. Zielort der dritten Etappe ist die bekannte Einkaufsstraße The Mall in der Hauptstadt London. Dies teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die 101. Frankreich-Rundfahrt beginnt am 5. Juli 2014, Details zu den Streckenabschnitten werden am 17. Januar bekannt gegeben.

"Es war eigentlich nicht geplant, so schnell wieder nach England zurückzukommen", sagte Tour-Direktor Christian Prudhomme, "doch der Erfolg der Olympischen Spiele in London sowie der erste britische Tour-Sieg durch Bradley Wiggins haben uns zum Umdenken bewogen." Die Umgebung ist so ganz nach Prudhommes Geschmack: "Ich habe sie mir im Frühjahr angeschaut, es ist eine sehr schöne Gegend mit unterschiedlichen Streckenbegebenheiten."

Die Tour gastiert nach 1974, 1994 und 2007 insgesamt zum vierten Mal in England. Nach Triumph von Bradley Wiggings und Olympia ist ein Radsport-Boom auf der Insel ausgebrochen. Auch 2013 startet die Tour auf einer Insel. Ausgangspunkt der Frankreich-Rundfahrt ist die Mittelmeerinsel Korsika.