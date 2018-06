Moskau (AFP) Im Gerichtsverfahren zur Ermordung der russischen Journalistin Anna Politkowskaja ist ein ehemaliger Polizist zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied ein Moskauer Bezirksgericht am Freitag, nachdem der Angeklagte Dmitri Pawljutschenkow sich in dem Verfahren schuldig bekannt hatte, den Mordanschlag organisiert zu haben. Der Ex-Polizist muss nach dem Urteil zudem drei Millionen Rubel (rund 75.000 Euro) an die Familie Politkowskajas zahlen.

