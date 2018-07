Wellington (dpa) - Einer der schwersten Zyklone der vergangenen 20 Jahre hat in der samoanischen Hauptstadt Apia mindestens drei Menschenleben gefordert. In vielen Teilen der 40 000 Einwohner-Stadt bietet sich ein Bild der Verwüstung. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und Straßen überschwemmt. Die Gefahr ist noch nicht gebannt: Zyklon «Evan» drehte in der Nacht überraschend seine Richtung und nimmt erneut Kurs auf die Hauptinsel Upolu. Der amoanische Wetterdienst warnt vor neuen Sturmfluten mit bis zu fünf Meter hohen Wellen.

