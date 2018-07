Istanbul (SID) - Schwimm-Superstar Ryan Lochte hat am dritten Wettkampftag der Kurzbahn-WM in Istanbul für das sportliche Highlight gesorgt. Der fünfmalige Olympiasieger aus den USA gewann den WM-Titel über 200 m Lagen in Weltrekordzeit von 1:49,63 Minuten. Damit blieb Lochte um 45 Hundertstelsekunden unter seiner eigenen Bestmarke, die er bei der Kurzbahn-WM vor zwei Jahren in Dubai aufgestellt hatte. Für den 28-Jährigen war es bereits das vierte Gold bei den Titelkämpfen am Bosporus.