Brüssel (AFP) Im Syrien-Konflikt hat die Führung um Staatschef Baschar al-Assad nach Einschätzung des französischen Präsidenten François Hollande mehr und mehr das Nachsehen. "Der Krieg wendet sich zum Nachteil Assads", sagte Hollande am Freitagmorgen am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. Assad müsse "so schnell wie möglich zum Rückzug" bewegt werden.

