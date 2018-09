Washington (AFP) Gut ein Drittel der US-Bürger hält die jüngsten Unwetter laut einer Umfrage für Vorboten des Weltuntergangs. Die Überschwemmungen sowie Kälte- und Hitzewellen deuteten darauf hin, dass das Ende der Welt bevorstehe, gaben 36 Prozent der Befragten in einer Umfrage des Public Religion Research Institute und des Religion News Service an, die am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Unter den evangelikalen Christen ist diese Ansicht deutlich verbreiteter: 66 Prozent von ihnen glauben an den nahenden Weltuntergang.

