New York (AFP) Der Erfinder des Strichcodes, N. Joseph Woodland, ist mit 91 Jahren in den USA gestorben. Seinen ersten Strichcode habe Woodland 1948 am Strand von Miami in den Sand gezeichnet, zitierte die Zeitung "Record" aus dem US-Bundesstaat New Jersey am Freitag dessen Tochter Susan Woodland. Als ehemaliger Pfadfinder habe er sich durch das Morsealphabet inspirieren lassen. Er und sein Partner Bernard Silver hätten mit der Entwicklung begonnen, nachdem der Chef einer Einzelhandelskette sie um ein besseres System für die Kontrolle der Lagerbestände gebeten habe.

