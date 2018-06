Chicago (AFP) Nach monatelangem Einsatz im Umfeld des Erdtrabanten will die US-Raumfahrtbehörde NASA am Montag zwei Forschungssonden auf dem Mond zerschellen lassen. Die Treibstofftanks der Sonden seien leer, erklärte Projektmanager David Lehman am Donnerstag (Ortszeit). Die Flugkörper namens "Ebb" und "Flow" sollen über einem Berg am Nordpol des Mondes kontrolliert zum Absturz gebracht werden. Gefilmt werden könne der Einschlag auf der Mondoberfläche nicht, weil die Absturzregion dann gerade im Dunkeln liegen werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.