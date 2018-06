Kairo (dpa) - Vor dem Verfassungsreferendum in Ägypten haben die Islamisten und ihre Gegner noch einmal ihre jeweiligen Anhänger mobilisiert.

Um Gewalt zu vermeiden, achteten die Organisatoren der Massenkundgebungen in Kairo am Freitag darauf, ihre Marschrouten so zu wählen, dass sich Demonstranten aus beiden Lagern nicht auf der Straße begegnen.

In der Hafenstadt Alexandria kam es jedoch zu Zusammenstößen zwischen islamistischen Demonstranten und Anhängern der Opposition. Dabei wurden nach einem Bericht des Nachrichtensenders Al-Arabija 13 Menschen verletzt.

Die Volksabstimmung über die neue Verfassung, die von den Islamisten formuliert worden war, soll in Kairo, Alexandria und acht weiteren Provinzen am diesem Samstag stattfinden. In den restlichen Provinzen werden die Wähler eine Woche später zu den Urnen gerufen. Dies hatte der islamistische Präsident Mohammed Mursi verfügt, weil sich nicht genügend Richter bereiterklärt hatten, das Referendum zu überwachen. Nach Informationen des Nachrichtenportals «youm7» werden in den Wahllokalen 6376 Richter die Aufsicht führen.

Vor einer Moschee im Kairoer Stadtteil Nasr-City versammelten sich nach dem Freitagsgebet mehrere Tausend Islamisten. Sie warben für den Verfassungsentwurf. Die Protestkundgebungen der Opposition, die gegen den Entwurf stimmen will, waren weniger gut besucht.

Die liberalen Parteien bemängeln, dass die Gleichberechtigung der Frau in dem Dokument nicht explizit erwähnt ist. Außerdem sind sie gegen eine Ausweitung der Macht der Religionsgelehrten auf Kosten der Justiz.

Die linken Parteien bemängeln vor allem, dass die Verfassung die Gründung unabhängiger Gewerkschaften verbietet. Außerdem kritisieren sie, dass sich die Löhne der Arbeiter an der Produktivität und nicht an den Unternehmensgewinnen orientieren sollen.

Friedensnobelpreisträger Mohammed ElBaradei versuchte, den Urnengang noch in letzter Minute zu verhindern. In einer Rede, die in der Nacht zum Freitag von einem privaten TV-Sender ausgestrahlt wurde, schlug er dem islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi vor, die Volksabstimmung abzublasen.

Die Ägypter könnten noch ein bis zwei Jahre mit der Verfassung von 1971 leben, sagte ElBaradei. Dann bliebe genügend Zeit, um eine neue Verfassunggebende Versammlung zu bilden, in der dann auch nicht-islamistische Gruppen vertreten wären.

Die Muslimbruderschaft, als deren Kandidat Mursi im Juni zum Präsidenten gewählt worden war, zeigte sich erstaunt über ElBaradeis Vorstoß. Der stellvertretende Vorsitzende der Partei der Muslimbrüder, Essam al-Arian, sagte nach einem Bericht des Nachrichtenportals der Kairoer Zeitung «Al-Shorouk»: «Das Volk wird seinen Marsch fortsetzen und die Institutionen für einen modernen demokratischen Staat schaffen, auch wenn einige versuchen, es aufzuhalten.»

Kritik an den Muslimbrüdern kam auch von einer anderen Seite. Dem Islamisten Mohammed al-Sawahiri ist der Entwurf für die neue ägyptische Verfassung nicht radikal genug. Der Bruder des Al-Kaida-Anführers Eiman al-Sawahiri riet seinen Landsleuten deshalb, nicht an dem Referendum teilzunehmen. Er sagte der ägyptischen Tageszeitung «Al-Watan» (Freitag): «Der einzige Souverän ist Gott und niemand sonst.»