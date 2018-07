Kairo (dpa) - Wenige Stunden vor Beginn des Verfassungsreferendums in Ägypten hat die Opposition die Wähler eindringlich dazu aufgerufen, mit Nein zu stimmen.

Wer das Referendum boykottiere, spiele den Muslimbrüdern in die Hände, erklärte Naguib Sawiris, einer der erfolgreichsten Unternehmer des Landes, über Twitter. Die revolutionäre Jugendbewegung 6. April kündigte an, sie werde ihren Protest auf dem Tahrir-Platz in Kairo beenden, um die Abstimmung nicht zu behindern.

Sie rief die Bürger ebenfalls auf, gegen die Verfassung zu stimmen. Auch der frühere Generalsekretär der Arabischen Liga, Amre Mussa, appellierte in diesem Sinn an die Wähler.