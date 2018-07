Köln (SID) - Bayern Münchens Basketballer kommen unter ihrem neuen Trainer Svetislav Pesic in der Bundesliga immer besser in Fahrt. Am 13. Spieltag gelang den Bayern beim 107:80 (53:42) gegen die Walter Tigers Tübingen der zweite Heimsieg in Folge. In der Tabelle bleiben die Münchner mit 14:12 Punkten auf Rang sieben und zogen punktemäßig mit den Artland Dragons (65:86 gegen EWE Baskets Oldenburg) gleich. Tübingen (10:14) rutschte auf Platz 14 ab.

Für Quakenbrück bedeutete die Heimniederlage gegen Oldenburg nach dem Aus im Eurocup einen weiteren Rückschlag. Oldenburg dagegen verdrängte durch den Sieg vorerst Alba Berlin auf Rang drei, könnte aber bei einem Sieg der Albatrosse im Spitzenspiel bei Tabellenführer und Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg am Sonntag wieder auf Platz vier rutschen.

Nach einem ausgeglichenen Auftaktviertel drehten die Bayern im zweiten Spielabschnitt auf und setzten sich erstmals ab. Tübingen versuchte, sich noch einmal ins Spiel zurückzukämpfen, stellte aber im Schlussviertel die Gegenwehr ein. Bester Werfer der Münchner war Nationalspieler Robin Benzing mit 18 Punkten, Vaughn Duggins (21) erzielte die meisten Zähler für Tübingen.