Moskau (dpa) - Bei neuen Protesten gegen Kremlchef Wladimir Putin hat die Polizei in Moskau mehrere russische Oppositionsführer vorübergehend festgenommen. In Gewahrsam kamen unter anderem der Blogger und Anwalt Alexej Nawalny, der Chef der Linken Front, Sergej Udalzow und die prominente Fernsehmoderatorin Xenia Sobtschak. Die Festnahmen erfolgten laut Behörden wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht. Der «Marsch für die Freiheit» an der Zentrale des Geheimdienstes an der Lubjanka war nicht genehmigt worden.

